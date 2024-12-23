Çorum’da tartıştığı annesini darp ettikten sonra balkondan atlayan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E. S. Y. (14) ile annesi E.S.(39), arasında Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde bulunan ikametlerinde tartışma çıktı.

Annesini darp ederek yaralayan E.S.Y., daha sonra kendini ikametin balkondan boşluğa bıraktı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk ve annesi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bacaklarında kırıklar oluşan çocuk ve annesinin tedavileri sürüyor.