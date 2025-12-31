Çorumluların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak amacıyla il genelinde yılbaşı sürecinde güvenlik ve trafik tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda Vali Ali Çalgan Ankara yolundaki Jandarma Kontrol Noktası’nda denetimlerde bulundu. Jandarma ekipleri narkotik köpekleri ile birlikte araçları tek tek kontrol ederken, Vali Ali Çalgan hem sürücülerin hem de jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

149 NOKTADA 215 EKİP GÖREV YAPACAK

Yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma komutanlığı tarafından il genelinde 149 noktada 215 ekip ve 1271 personelin görev alacağını belirten Çalgan, Çorum’da yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçmesi için görev yapacak tüm personele teşekkür etti.

Çalgan, yeni yılın tüm Çorum ve Çorum halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Denetimlere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.