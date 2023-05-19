FATİH BATTAR

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar sabah saatlerinde Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Hürriyet Meydanı’nda toplanan gençler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayarkları ve meşalelerle Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.

Kutlamalar daha sonra Kapalı Spor Salonu’nda devem etti.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama etkinliklerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

‘Türk milletinin hürriyetinden vazgeçmeyeceği, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceği, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağı tüm dünyaya ilan ettiği gündür 19 Mayıs’ diyen Çağlar; “Yarınımız, umudumuz geleceğimiz, özgürlüğümüzün ve egemenliğimizin, Cumhuriyetimizin teminatı gençler binlerce şehit vererek yokuluklar içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet. Bugün biz sizlere daha aydınlık, daha umutlu, barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizlerden beklentimiz; ‘Kahraman ecdadamızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisi ile özgürlük aşkına sahip çıkmanızdır.’ diye konuştu

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın törene katılanların bayramını kutladı.

19 Mayıs kutlamaları cimnastik, judo ve tekvando ile halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Törende ayrıca Gençlik Haftası kapsamında Gençilk ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışmalarında dereceye giren erkeklerde birinci olan Satılmış Ulukaya’ya, ikinci olan Mert Yetkin’e ve üçüncü olan Fikri Emre Yücel’e, kızlarda birinci olan Hatice Palas, ikinci olan Defne Demir ve üçüncü olan Nilsu Şahin’e plaket ve madalyalarını Vail Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.