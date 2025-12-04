T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor.

Festival kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin iki özel temsili Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Festivalin ilk etkinliği, 5 Aralık Cuma günü saat 19.00’da sahnelenecek olan “Doktor Mucize” adlı tek perdelik opera olacak. 60 dakikalık eser, renkli kostümleri ve hareketli sahne yapısıyla sanatseverlere eğlenceli bir akşam yaşatacak.

Etkinlik, “Opera ve Bale Her Yerde” projesi kapsamında ücretsiz olarak izlenebilecek.

6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te ise yine Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan “Okulumuz Orman” adlı çocuk oyunu minik izleyicilerle buluşacak. Tek perdelik ve 50 dakika süren oyun, çocuklara keyifli ve öğretici bir tiyatro deneyimi sunacak.

Bu etkinlik de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sanatseverler, 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek bu özel etkinliklerde hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden gösterileri izleme fırsatı bulacak.