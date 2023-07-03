AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TMO Başmüdürlüğü’nce çiftçilerin tüm ürünlerinin satın alınacağını belirterek, hiçbir çiftçinin mağdur olmayacağını söyledi.

Milletvekili Ahlatcı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili çiftçi kardeşim. Öncelikle hasatınız bereketli olsun. TMO’da randevu sıkışıklığından dolayı sıkıntılar çektiğinizi biliyorum. Bu gün ilgililer ile yaptığım görüşme neticesinde TMO tarafından çiftçilerimizin mahsulünün alımı için yer kiralandığını, bundan sonrada randevu sıkıntısı olmayacağı bildirilmiştir.

TMO tarafından verilen bilgiye görez 2023 yılı özelinde üreticiler tarafından yoğun ürün arzı yapıldığından Türkiye geneli alım noktalarında yığılma ve randevu alamama sorunları bulunmaktadır.

Bu noktada Çorum Başmüdürlüğümüzce üreticilerin tüm ürünlerinin satın alınacağı, randevu kotalarının en üst limitlere çıkarılacağı, randevu alamayanlara 24 saat iletişim hattı ile yardımcı olunacağı bildirilmiştir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."