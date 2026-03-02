Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 motosikletin sürücüsüne toplam 650 bin lira para cezası uygulandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde trafik denetimi yapıldı.

Denetim noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 motosiklet sürücüsünün kimlikleri belirlendi. Sürücülerden birine "dur" ihtarına uymamanın yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanma, plakayı gizleme maddeleri kapsamında 290 bin lira para cezası uygulandı.

Diğer sürücüye ise "dur" ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanma, plakayı gizleme, abartı egzoz kullanma ve koruyucu tertibat bulundurmama maddelerinden 360 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan denetimde, daha önce başka bir ihlalden ötürü sürücü belgesine el konulan bir motosikletin sürücüsüne de 200 bin lira para cezası uygulandı.