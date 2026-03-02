Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 dolandırıcılık, 1 hırsızlık suçlardan olmak üzere toplamda 24 şahıs yakalandı.

Öte yandan kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 6 kişi de bulunup ailelerine teslim edildi.