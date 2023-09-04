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Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 20 günde 11 bin 824 araç kontrol edilirken, araç sürücülerine toplam 3 milyon 471 bin lira ceza-i işlem uygulandığı belirtildi.

Ayrıca uapılan uygulamalarda, 59 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere 142 aracın trafikten men edildiği, 47 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten işlem yapıldığı ifade edildi.

Yapılan uygulamalarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü; “Halkımızın huzur ve güvenliği için trafik denetimlerimiz yoğunlaştırılarak devam edecektir.” İfadelerine yer verdi