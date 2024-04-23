Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ tüm yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlama programı Kapalı Spor Salonu’nda devam etti.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük alkış toplarken, veliler de çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla salonu dolduran vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Programda Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek;

“Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. Ülkemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla hedeflerine emin adımlarla ulaşacaktır. En değerli varlığımız çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri olarak aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. 23 Nisan 1920, hepimiz için büyük bir gurur günüdür. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Bu anlamlı, onurlu, gururlu günümüz vesilesiyle, İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını canı gönülden kutluyorum” dedi.

Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, koro şarkıları, halk oyunları gösterisi ve yarışmalar ile devam ederken, programın sonunda ilkokullar ve ortaokullar arası düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb Naim Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.