23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla ve gururla kutlandı.

Kutlama programı sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çelenk sunma töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Kutlama programı daha sonra Yeni Spor Salonu’nda devam etti.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük alkış toplarken, veliler de çocukların bayram sevincine ortak oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla salonu dolduran vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Programda Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın törene katılan herkesin bayramını kutladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en büyük adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir araya geldik. Tam 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, halk egemenliğinin ilanı açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Atatürk'ün bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan etmesi, onun çocuklara ve eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir" dedi.

Konuşmasında çocuklara hitap eden Çağlar, "Sevgili çocuklar, sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Gözlerinizdeki umut, kalplerinizdeki sevgi ve hayallerinizdeki cesaret bu milletin en büyük zenginliğidir. Artık çocuklarımız ezberleyen değil, öğrenen, yorumlayan, sorun çözen ve üreten bireyler olarak yetişecek. Türkiye Yüzyılı'nın temelleri bu anlayışla atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çağlar, konuşmasını "Geleceği çocuklar inşa edecekse, barışın, adaletin ve özgürlüğün temel taşı da çocuklarımız olmalıdır" diyerek tamamladı.

Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, koro şarkıları, halk oyunları gösterisi ve yarışmalar ile devam ederken, programın sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105.yıl dönümü nedeniyle ilkokullar ve ortaokullar arası düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlkokul öğrencileri arasında resim yarışmasında Ubeydi Gazi İlkokulu öğrencisi Sedef Şen birinci, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencisi Eylül Karadağ ikinci ve Sakarya İlkokulu öğrencisi Ela Erbaş üçüncü oldu.

Şiir yarışmasında ise Dr Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi Elvan Uysal birinci, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Banu Yıldırım ikinci, Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Elif İkra Özkaya üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere hediyelerini Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri verdi.

Kutlama programına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.