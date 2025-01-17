Çorum’da bir köyde görülen şap hastalığı nedeniyle 28 köy karantina altına alındı.

Çorum’da görülen şap hastalığı sonucu hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştı.

Hayvan pazarlarının kapatılmasının ardından Çorum merkez ve Mecitözü İlçelerine bağlı toplam 28 köy koruma ve tedbir amacıyla karantina bölgesi ilan edildi.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ MUHTARLARI BİLGİLENDİRDİ

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 28 köyün muhtarına bir yazı göndererek şap hastalığı sebebiyle koruma ve gözetim altına alınan köyleri sıraladı.

Bir köyde görülen hastalık sonucu 10 km çapındaki koruma ve gözetim bölgesine giren köylerin karantinaya alındığı bildirildi.

İŞTE O KÖYLER:

Karantinaya alınan köylerin isimleri şu şekilde:

Elmalı, Kavacık, Pancarlık, Atçalı, Palabıyık, Karaağaç, Ahmediye, Çomarbaşı, Rıçvanlar, Buget, Yaydığın, Eskiekin, Kazıklıkaya, Turgut, Tolamahmet, Karapınar, Şekerbey, Yoğunpelit, Çalıca, Kutluca, Hacımusa, Vakıflar, Karacaören, Körücek, Bekişler, Fındıklı, Güngörmez, Çambekiş.