Çorum’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağanı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıldönümü kutlama programı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı.
Törende Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törende öğrenciler, "Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor" sloganıyla vatandaşlara Cumhuriyet mecmuası dağıttı.
Törene Vali Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.