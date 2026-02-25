Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

Çorum’da geçen yıl hem evlenme hem de boşanma oranlarında düşüş yaşandı.

EVLENEN ÇİFT SAYISI AZALDI

Çorum’da ise 2024 yılında 3 bin 263 olan evlenme sayısı 2025’te yüzde 0,77 azalarak 3 bin 238’e düştü.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2025 yılında binde 6,22 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızı 2024 yılında da binde 6,22 olmuştu.

BOŞANMALARDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR

Geçen yıl Çorum’da boşanma oranlarında ise bir önceki yıla göre düşüş yaşandı.

2024 yılında 1.206 çift boşanırken bu sayı geçen yıl yüzde 8,62 azalarak 1.102 oldu.

Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı ise 2024 yılında binde 2,30 iken 2025 yılında binde 2,12’ye geriledi.

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE BOŞANMA SAYILARI

Çorum’da geçen yıl meydana gelen 1.102 boşanmanın 61’i ilk 1 yıl tamamlanmadan, 113’ü ilk 1 yıl içinde, 63’ü 2’inci yılda, 60’ı 3’üncü yılda, 57’si 4’üncü yılda, 42’si 5’inci yılda, 198’i 6-10 yıl arasında, 173’ü 11-15 yıl arasında 335’i ise 16 yıl ve sonrası evliliklerde meydana geldi.

İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Çorum’da 2024 yılında erkeklerde 27,8 olan ilk evlenme yaşı geçen yıl 28,2’ye yükselirken kadınlarda ise ilk evlenme yaşı aynı dönemlerde 25,7’ten 25,8’e yükseldi.