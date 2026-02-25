Birleşik Emekliler Sendikası, emeklilerin sorun ve taleplerini gündeme getirerek, emekli maaşlarının en az 45 bin lira olmasını talep etti.

İstanbul – Kartal’da Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenen Birleşik Emekliler Sendikası Genel Kurulu sırasında kültür merkezinin meydanında kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasına; Sendika Genel Başkanı Mahmut Şengül, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı ve Birleşik Emekliler Sendikası MYK Üyesi Uğur Demirer, Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, Çorum delegeleri; Hediye Çetin, Kubilay Olcan ile Emel Ayduğan ile çeşitli illerin temsilcileri de katıldı.

Sendika adına konuşma yapan Genel Sekreter Aysel Lüle, iktidarın emeklileri küçümsemesinden ve dışlamasından yakınarak, emekli maaşlarının en az 45 bin lira olmasını talep etti.