Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat ve ürün güvenliği denetimlerini sürdürüyor.

Pazar ve fırınlarda denetimlerini aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde de denetimlerini artırdı.

Marketlerde kasa raf fiyat farklılığının yanı sıra ürünlerde tarih kontrolü de gerçekleştiren ekipler 3 markete cezai işlem uyguladı.

Hafta boyunca 74 markette denetleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1500 farklı ürün üzerinde incelemelerde bulundu.

Marketlerde 20 farklı üründe fiyat etiketi, gramaj ve son kullanma tarihi gibi unsurları kontrol eden ekipler tarafından 3 markete ceza yazıldı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği ve tüketicilerin güvenli alışveriş yapabilmesi için tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı.