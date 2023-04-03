Çorum’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Hamza Ö. (61) idaresindeki 19 AAN 282 plakalı otomobil Çorum-Ankara yolunun 27'nci kilometresinde dere yatağına devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki Şemsi Ö. (54) ve Musa G.(62) yaralandı.
Çorum'un Bayat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Tufan A. (29), Esma A. (58), Recep A. (23), Fatma Gül A. (11) ve Mehmet A. (50) yaralandı.
Sadettin K.'nin (55) kullandığı 19 NA 633 plakalı otomobil ise Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Khader Musab E.'ye (10) çarptı.
Kazalarda yaralanan 3'ü ağır 9 kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.