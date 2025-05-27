Çorum'da 4 köyde farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin de belirlenmesi adına 1 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.

Merkeze bağlı Tahrankozlusu köyü, Alaca'ya bağlı Bolatçık ve Karatepe köyü ile İskilip'e bağlı Derekargın köylerinde vatandaşlar muhtarlık seçimi sandık başına gidecek.

Seçimlerde, oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 olarak uygulanacak. SEÇSİS'ten oy verilecek sandık görülebilecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye genelinde ise 405 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin de belirlenmesi adına 1 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.