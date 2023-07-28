Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'da kendini savcı olarak tanıtan çocuk dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefonla kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlıları dolandıran çocuk dolandırıcı ekipler tarafından Yavruturna Mahallesi üzerinde bulunan bir adreste nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirmeye çalıştığı esnada suçüstü yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıstan ele geçirilen 4 adet 22 ayar altın bilezik, 1 adet yarım, 1 adet çeyrek, 15 adet 1 gr, 2 adet 0.5 gr ve 1 adet 0,25 gr altın malzemeler müştekiye teslim edildi.

Yaklaşık 400 bin liralık vurgun yaptığı öğrenilen dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.