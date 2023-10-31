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Çorum'un Alaca ilçesinde A. K. isimli kişi ailesi ile tartıştıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Edilen bilgilere göre; Alaca’nın Akören köyünde ikamet eden A. K. (41), girdiği ruhsal bunalım sonucu ailesi ile tartıştı. A.K., tartışmanın büyümesi üzerine bileklerini keserek intihar girişiminden bulundu.

Aile fertlerinin 112’ye ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

A.K., hayati tehlikesinin devam etmesinden dolayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla İlgili soruşturma devam ediyor.