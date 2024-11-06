Çorum’un duayen aile hekimlerinden Dr. Ali Güler, 42 yıllık meslek hayatının ardından yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.

Dr. Ali Güler’in emekliye ayrılması nedeniyle Gazi Aile Sağlığı Merkezi hekim, hemşire ve diğer çalışanları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Yemekte Dr. Güler’e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Güler, Çorumlulara ömrünün sonuna kadar çeşitli platformlarda hizmete devam edeceğini söyledi.

1983 yılı başında Çorum’un Abdalata Sağlık Ocağı’nda hekimlik mesleğine başlayan Güler, burada 1.5 yıl görev yaptıktan sonra Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı’na alındı. 1984 yılında İl Sağlık Müdür Vekili oldu. 1985 yılında Tabip Asteğmen olarak askerlik görevine başladı.

Üstün hizmet ödülü alarak iki ay erken terhis oldu. Askerliği bitmeden, Eczacı Emine Şefkat Güler ile hayatını birleştirdi. 1993-95 yıllarında yine İl Sağlık Müdürlüğü’ne vekalet etti. Sağlık Bakanlığı’ndan 2 kez başarı ödülü aldı, 2018 yılında ‘Yılın Hekimi’ seçildi. Bir kez de Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın takdirleriyle Çorum Valiliği aracılığıyla taltif edildi.

Hakimiyet Gazetesi olarak Dr. Ali Güler’e bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyoruz.