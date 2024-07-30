Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum'da bu yıl 468 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapıldığını açıkladı.

Göktekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu ekilen arazilerde incelemelerde bulundu.

ÇORUM AYÇİÇEK ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE 6.SIRADA

2023 yılında toplam 48.789 ha alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını ve toplam 134 bin ton üretim gerçekleştirildiğini aktaran Göktekin; "Bu miktarla Türkiye ayçiçeği üretiminin %6,85'ini karşılamakla beraber ülke sıralamasında 6. sırada yer almaktayız." dedi.

DOLU VE SICAKLAR ÜRETİMİ ETKİLEDİ

2024 yılında 468.000 da'lık alanda yağlık ayçiçeği ekiminin yapıldığını, bunun da 31.000 da'lık kısmının TAKE projesi ile gerçekleştiğini dile getiren Göktekin, Temmuz ayında il merkezi ve ilçelerde yaşanan dolu zararı ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle bu sene ayçiçeği üretiminde bir miktar düşüş görülebileceğini ifade etti.

BU YIL HEDEFİMİZ 122 BİN TON

Dolu zararı sebebiyle, 26.500 da alanda zarar görüldüğünü vurgulayan Göktekin; "Buna rağmen bu yıl 122 bin tonun üzerinde rekolte hedefimiz var". ifadelerini kullandı.