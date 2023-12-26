Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre Çorum'da görev yapan 5 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararname ile birlikte 510 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Çorum'da görev yapan hakim ve savcıların görev yerleri ise şu şekilde açıklandı;

Çorum Hakimi Muharrem İlhan Koç, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne,

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Mardin Cumhuriyet Savcılığına,

Çorum Hakimi Muhammed Yasir Demirdöğen, Ankara Hakimliğine,

Çorum Cumhuriyet Savcısı Ahmet Edip Atalık, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına,

Alaca Cumhuriyet Savcısı Edanur Doğan Bakır, Hatay Cumhuriyet Savcılığına atandı.