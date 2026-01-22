Çorum'da uzun yıllardır Gazi Caddesi'nde hizmet veren eski Vergi Dairesi yıkılıyor.

40 yıldır Vergi Dairesi olarak hizmet veren 6 katlı binadan 2023 yılında binanın taşıyıcı kolonlarından numune alındı.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen bina geçtiğimiz yıl boşaltıldı ve vergi dairesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında hizmet vermeye başlamıştı.

Geçtiğimiz ayda alınan karar ile Vergi Dairesi Velilik Ek Hizmet Binası'na taşınma kararı alındı ve Çorum Vergi Dairesi ile birlikte Hasan Paşa Vergi Dairesi ve Akşemseddin Vergi Dairesi de aynı binada hizmetlerine devam ediyor.

Eski Vergi Dairesi yıkımı için de ihaleye çıkıldı.

Yıkım ihalesi 4 Şubat Çarşamba günü saat 14:00'da Valilik Ek Bina 4.katında gerçekleştirilecek.