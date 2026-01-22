Arca Çorum FK'nın orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak, Sarıyer maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Gürbulak devre arası iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, Sarıyer maçının öneminin farkında olduklarını söyledi.

Bu maçı kazanmaları halinde önlerinin çok açık olduğuna işaret eden Oğuz, "Bizim için eşik atlama maçı. Bu ligde bize rakipler ekstra motive oluyor. Onun da bilincindeyiz. Deplasmanlarda kazanamıyoruz açıkçası. Onu da kırmak istiyoruz. Bu maça ona göre hazırlanıyoruz. Motivasyonumuz yüksek. Bu maçı kazandıktan sonra seri yaparsak ilk 2'ye çok rahat girebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Ligin üstünde kadro kalitesine sahip olduklarını anlatan Oğuz, "Bütün oyuncular çok kaliteli ama önemli olan takım olabilmek. Opsiyonumuz çok fazla. Bu bir avantaj ama takım olamazsak, birbirimize kenetlenemezsek, aile ortamını oluşturamazsak çok işe yarayacağını düşünmüyorum." diye konuştu.