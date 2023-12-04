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Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bir grup avcı tarafından avlanan tavşan, büyüklüğü ile görenleri hayrete düşürdü.

İlçeye bağlı Sütlüce devlet av bölgesinde ava çıkan Veli Çümlek, Orhan Kambuk, İsmail Kaplan ve Emin Arslan’ın avladıkları tavşan görenleri hayrete düşürdü.

Çorum’da bu kadar büyüğünün avlanılmadığının altını çizen avcılar, 7 kilo 200 gram ağırlığındaki tavşanı gördüklerinde inanamadıklarını belirttiler.

Avcılar büyüklüğü karşısında hayrete düştükleri tavşanı vurmadıklarını, yanlarında götürdükleri av köpeklerine yakalattıklarını söylediler.