İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçede yürütülen sıcak asfalt çalışmaları inceledi.

Çizikci, Çorum Belediyesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle yürütülen çalışmaların şehre modern ve konforlu yollar kazandıracağını belirtti.

Çizikci, hemşehrilerinin kısa süre içinde yeni yolların rahatlığını ve güvenliğini yaşayacağını ifade etti.

İncelemeye AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci de katıldı.