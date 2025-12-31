Çorum’da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde aralıksız süren yağış ve tipi nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte çok sayıda köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının öncelikli olarak acil durumlar, sağlık ve ulaşım ihtiyacı bulunan bölgelerde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, çıkmak zorunda olanların ise kış lastiği ve zincir bulundurmaları yönünde uyarılar yapılırken, hava koşullarının yakından takip edildiği ifade edildi.