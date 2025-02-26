Çorum’un Mecitözü ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yaklaşık 8 köpek 13 yaşında kız çocuğuna saldırdı. Defalarca yere düşürülen kız hafif yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, okul bahçesinden çıkan Beyza Ö. (13) okulun önünde köpeklerin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından yaralı çocuk, ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bacağından yaralanan çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.
Editör: Atila Çiğdem