Çorum'un Sungurlu ilçesinde 23 adet hazine taşınmazı satılacak.

Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından muhtelif mahalle ve köylerdeki hazineye ait taşınmazların 30 Temmuz 2025 tarihinde satış ihaleleri yapılacak.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek; Peşin ödendiği takdirde %20 indirim uygulaması ve satış işlemlerinde KDV'den muaf olacak.

Hazine taşınmazları Beylice Köyü, Çayar Köyü, Derekışla Köyü, Hilalli Köyü, Kavşut Köyü, Kula Köyü, Sarıkaya Köyü, Turgutlu Köyü ve Sungurlu merkez Kuzuluk Mahallesi'nde yer alıyor.

Taşınmazlar en düşük 25 bin lira, en yüksek 1 milyon 768 bin lira değişen muhammen bedellerle satışa çıkacak.