Çorum'da 8 köyde toplam 13 hazine arazisi ihaleyle satışa çıkarıldı.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Günyazı, Bayat, Arık, Dereköy, Pelitözü, Karakise, Beygircioğlu ve Çeltiközü köylerindeki 12 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.

SATIŞ İHALESİ 18 KASIM'DA

Muhammen bedelleri 10 bin lira ile 695 bin lira arasında değişen araziler, 18 Kasım tarihinde Kargı Hükümet Konağı binası 2.katta bulunan Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı satışa sunulacak.