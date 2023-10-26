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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 yataklı 2. Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi hizmete başladı.

Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi branşlarında Türikye'nin seçkin merkezleri arasında yer alan ve her geçen gün genişleyen işlem çeşitliliği ile hastalara günümüz tıbbi gerekliliklerini azami ölçüde sunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 yataklı 2. Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi fiziki alt yapı, yapım ve teknik çalışmaların sonuçlanması ile devreye alınarak hizmete başladı.

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, hastaneye kazandırılan yoğun bakım ünitesinin, hastalara sunulan sağlık hizmetinin kesintisiz ve kaliteli şekilde arttırılması yönündeki çalışmaların bir parçası olduğunu ifade ederken, kısa süre zarfında hastanede yoğun bakım kapasite artımı için ayrıca çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Zehir; "Yeni Koroner Yoğun Bakım Ünitemiz hastanemiz zemin katında hizmet vermeye başlamış olup ünitemizde tedavi görecek hastalarımıza şimdiden geçmiş olsun diyor acil şifalar temenni ediyoruz." dedi