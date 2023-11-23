Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Kliniği bir ilke daha imza attı.

Yıllardır bölgenin genel cerrahi alanında referans merkezi olarak birçok ilke imza atan Genel Cerrahi Kliniği'nde laparoskopik (kapalı yöntemle) pankreas kanseri ameliyatı (whipple) gerçekleştirildi.

80 yaşındaki kadın hasta, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Opr.Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Veysel Barış Turhan, Doç. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, Opr.Dr. Bahadır Kartal tarafından laparoskopik (kapalı yöntemle) pankreas kanseri ameliyatı (whipple) gerçekleştirildi. Yapılan başarılı ameliyat ile hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

Genel Cerrahi Kliniği'nde açık yöntemle sayısı 400’e yaklaşan pankreas kanseri ameliyatı yapıldığını ifade eden Cerrahi Onkoloji Uzmanı Opr.Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt; "Genel cerrahi kliniğinde birçok onkolojik ameliyat hasta açısından çok konforlu olan, ameliyat sonrası ağrı yönetiminde ve çabuk derlenmede fayda sağlayan kapalı yöntemle başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Son 3 ay içerisinde dördüncü Laparaskopik Whipple Ameliyatı yaparak Çorum ve çevre illerden birçok hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk". dedi

Hastane Başhekimi Doç.Dr. Sinan Zehir, genel cerrahi ekibini bu üstün başarılarından dolayı tebrik ederek; "Yıllardır bölgedeki binlerce insana hizmet veren Genel Cerrahi Kliniği her yıl artan başarısının bir tesadüf değil uyumlu bir ekip çalışması, disiplinli hasta bakımı ve yüksek derecede hekim özverisi ile gerçekleştiriyor. Tüm kliniklerimizde hizmetlerin daha kaliteli ve etkin sürdürülebilmesi için her türlü desteğimiz artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı