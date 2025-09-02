Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü, Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101) ve Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) işbirliği ile kurs başlatılacak.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül tarihinde imzalanan protokol ile 25 kursiyer Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar) mesleğinde 750 saatlik eğitim alacaklar ve kurs sonrası kursiyerlerin en az yüzde altmışı A 101 firması tarafından istihdam edilecek.

Eğitim süresince kursiyerler, teorik eğitim alacak ve aynı zamanda belirlenen mağazalarda uygulamalı çalışacakları belirtilirken, kursiyerlere her katılım sağladıkları her gün için İŞKUR tarafından 850 TL ücret ödenecek ve genel sağlık sigortaları karşılanacağı ifade edildi.

2 Eylülde başlayacak kurs programı 28 Aralık'ta sona erecek ve kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara eğitim sertifikası verilecek.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, A 101 Çorum Mali ve İdari İşler Müdürü Emre Şahan ve HİTİTSEM Müdürü Doç. Dr. Recep Çakar böyle bir kurs düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirterek; "Çorum ilimizin ve ülkemizin işgücü piyasasına katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Programın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandılar.