Elmalı köyü yakınlarındaki arazide anız yakılmasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

39340823 640X360

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına köylüler de su tankerleri ve traktörlerle müdahale etti.

A A 20251007 39340860 39340859 C O R U M D A C I K A N Y A N G I N I N D A 620 D O N U M A L A N Z A R A R G O R D U

Katliam gibi kaza: 5 ölü, 14 yaralı
Katliam gibi kaza: 5 ölü, 14 yaralı
İçeriği Görüntüle

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 620 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

20251007 2 71106698 117850367 Preview

Muhabir: Anadolu Ajansı