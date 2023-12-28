Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile il genel meclis başkanlarının katıldığı temayül toplantısında Çorum'da AK Parti ve MHP'nin ortak aday ile seçime gideceği öğrenildi.

Ankara’da düzenlenen Teşkilat temayül toplantısına Çorum’dan Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş katıldı.

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdariler Seçimlerine Çorum'da Cumhur İttifakı'nın ortak adayla çıkması kesinleşti.

Adayın ise Ocak ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.