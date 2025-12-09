Çorum'un Osmancık ilçesinde bir şahıs, caddede bulunan dükkanların önünde bulunan malzemeleri tek tek alarak yolun ortasına fırlatıp bir marketin camını kırdı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmancık ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 1 kişi, caddede yürürken dükkan önlerinde bulunan malzemeleri henüz belirlenmeyen bir sebeple tek tek alarak yolun ortasına fırlattı.

Şahıs caddede bulunan bir marketin de camını kırdı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince olayın aslını öğrenen esnaf, şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.



O anlar kamerada

Öte yandan, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin caddede yürüdükten sonra bir iş yerinin önüne geldiği görülüyor.

Şahıs iş yerinin önünde bulunan malzemeleri tek tek alarak yola fırlatıyor.

Şahıs diğer dükkanların önündeki eşyalara da zarar vererek bölgeden uzaklaşıyor.

Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar, şahsın iş yerlerinin önündeki eşyalara zarar verdiğini, daha sonra da bölgeden uzaklaştığını söyledi.