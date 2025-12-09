Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK, 16 hafta itibariyle 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 28 puanla 5.sırada yer aldı.

Sezona Tahsin Tam ile başlayan kırmızı siyahlılar, 6 haftada Çağdaş Çavuş'u getirdi ancak istenilen sonuçlar gelmeyince 15.haftada deneyimli teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yola devam etme kararı aldı.

Kırmızı siyahlılar 16 maçta evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmezken, aldığı 4 mağlubiyeti de deplasmanda yaşadı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Kırmızı siyahlılar iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 18 puan topladı.

İç sahada en çok puan toplayan 5.takım konumundaki Çorum FK'nın deplasman karnesi ise çok kötü.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı siyahlılar, sadece 10 puan toplayabildi.

Kırmızı siyahlılar evinde oynadığı 8 maçta 13 gol atarken, sadece 4 gol yedi. Deplasmanda ise 12 gol atıp 14 gol yedi.