Çorum'da 13 yaşındaki bir çocuk, okuldaki üç arkadaşı tarafından dövüldü.

Akran zorbalığına maruz bırakılan çocuk, daha sonra diğer öğrencilerin önünde diz çöktürülüp özür diletildi.

13 yaşındaki kız çocuğu, akranlarının zorbalığına maruz kaldı.

Buharevler Mahallesi'nde yaşanan olay sırasında, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun etrafı okuldaki diğer öğrenciler tarafından sarıldı.

ARKADAŞLARININ ÖNÜNDE ÖZÜR DİLETTİLER

Diz çöktürülen kız çocuğu, kendisini döven üç kız arkadaşından özür dilemeye zorlandı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜLER WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞILDI

Görüntülerde kız çocuğuna akranları tarafından hakaret edildiği de duyuldu.

Söz konusu görüntüler, öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.