Çorum 'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Meram 4. Sokak'ta akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.E. (20), bıçakla Ç.E'yi (42) bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.