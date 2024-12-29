Çorum'un Alaca ilçesinde polis tarafından kaz dövüştürülen yere yapılan baskında 70 şahsa 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı.

POLİS DÜĞMEYE BASTI

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesinde Şehir Stadyumu'nun yanında bir grup şahsın kazları dövüştürdüğü bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği ekipleri harekete geçti.

70 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine kazları dövüştürdüğü belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar TL cezai işlem uygulandı. Şahısların kazları dövüştürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların kazları dövüştürdüğü sırada polis ekiplerinin geldiği ve kalabalığın hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.