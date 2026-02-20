Çorum’da 2026 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 719 adet (% 0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13 bin 113 adet (% 6,2) artarak 226 bin 289 adete ulaştı.

2026 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 33 milyon 751 bin 673 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor.

Çorum toplam 226 bin 289 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının % 0,7'sine sahip.

2026 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Çorum'daki toplam 226 bin 289 motorlu kara taşıtının; % 44,7'si (101 bin 197 adet) otomobil, % 1,1'i (2 bin 563 adet) minibüs, % 0,5'i (1 033 adet) otobüs, % 11,4'ü (25 bin 893 adet) kamyonet, % 2,8'i (6 bin 347 adet) kamyon, % 17,9'u (40 bin 592 adet) motosiklet, % 0,2'si (562 adet) özel amaçlı taşıtlar ve % 21,3'ü (48 bin 102 adet) traktörden oluşuyor.

Çorum'da Ocak ayında 4 bin 502 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde % 66,0 ile ilk sırada yer alan otomobili % 13,8 ile traktör ve % 11,6 ile kamyonet takip etti.

2026 yılı Ocak ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (% 18,9), özel amaçlı taşıtlar (% 10,8) ve otomobil (% 5,4) şeklinde gerçekleşti. (Haber Merkezi)