Satranç İl Temsilciliği ile Bilgi Koleji tarafından düzenlenen ‘Minik Ustalar Satranç Turnuvası’ ile ilk okul öğrencileri satrançda hünerlerini sergilediler.

Bilgi Koleji, öğrencilerinin stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul 1, 2, 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Bilgi Koleji İlkokulunda gerçekleştirilen turnuvaya yoğun bir katılım sağlandı.

Minik satranç ustaları, centilmence mücadele ederek rakiplerine karşı stratejilerini sergiledi. Turnuva boyunca öğrenciler, sabır, dikkat ve planlama becerilerini ön plana çıkararak kıyasıya bir rekabet yaşadı.Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve kitap hediye edildi.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu’na İlkokul Müdürü Gürbüz İnan Tarafından katkılarından dolayı plaket verildi. Bilgi Koleji yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin zihinsel gelişimine katkı sağladığını ve aynı zamanda dostluk, saygı ve paylaşım gibi değerleri pekiştirdiğini vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin ve velilerin büyük beğenisini kazanırken, Bilgi Koleji’nin geleneksel hale getirmeyi planladığı satranç turnuvası, gelecek yıllarda da minik zihinleri bir araya getirmeye devam edecek.