Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı.

TÜİK rakamlarına göre Kasım ayında Çorum’da araç satışında yükselme meydana geldi. Ülke genelinde ise Kasım’da 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,1'ini otomobil, %37,0'ını motosiklet, %9,0'ını kamyonet, %3,9'unu traktör, %1,9'unu kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %23,0, otomobilde %13,8, kamyonette %5,7, traktörde %3,0 artarken motosiklette %17,1, minibüste %13,1, özel amaçlı taşıtta %8,7 ve kamyonda %0,8 azaldı.

Çorum’da ise Ekim ayı sonu itibarıyla 195 bin 162 olan trafiğe katılı araç sayısı Kasım sonu itibarıyla 196 bin 064’e yükseldi.