Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 22 şahıs yakalandı.

Belediye personeli kalbine yenildi Belediye personeli kalbine yenildi

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 5-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 hırsızlık, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere toplam 22 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek bulunularak ailelerine teslim edildi.

Editör: Çorum Hakimiyet