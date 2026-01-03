Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Aralık -2 Ocak tarihleri arasında yapılan 112 denetim çerçevesinde, 25 kahvehane, 22 kafe, 27 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 936 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı.

Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 8 adet ateşli silah, 5 adet kesici alet, 111 adet tabanca fişeği, 29 adet av fişeği, 136 adet sentetik ecza hapı, 9 bin adet bandrolsüz makaran sigara ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 712 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.