Çorum 'un Osmancık ilçesinde rahvan at yarışları düzenlendi.

Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen yarışlarda 130 sporcu mücadele etti.

Osmancık Belediyesi Festival Alanı'nda gerçekleştirilen yarışlar, baş, baş altı, büyük orta, deste, küçük orta, dörtlü taylar ve üçlü taylar kategorilerinin yanı sıra İngiliz atları, Arap atları ve yerli dörtnal olmak üzere 10 kategoride yapıldı.

Yoğun ilgi gören yarışları Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve vatandaşlar takip etti.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.