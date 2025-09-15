Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Bitgen, yaptığı açıklamada vücut şekillendirme ameliyatları hakkında bilgiler verdi.

Günümüzde insanların daha güzel bir vücuda sahip olabilmek için çok yoğun arayış içinde olduklarını ve geçirilmiş olan gebelikler, kilo alıp vermeler ya da obezite cerrahisi sonrasında vücutta sarkmalar ve yırtıklar oluşabildiğini kaydeden Opr. Dr. Murat Bitgen,

“Kimi zaman da kişiler düzenli olarak spor yapmalarına rağmen belli bölgelerdeki yağ fazlalıklarından kurtulamayabilirler. Vücut şekillendirme ameliyatları arasında, meme ameliyatları (meme küçültme-meme büyütme-meme dikleştirme), karın germe, liposuction, bacak germe, kol germe, kalça kaldırma ve büyütme jinekomasti (erkek meme büyüklüğü) operasyonları sayılabilir. İhtiyaca göre bu operasyonlar tek tek yapılabileceği gibi birkaç tanesi beraberde yapılabilmektedir” dedi.

Liposuction işleminin özel aparatlar yardımı ile vücuttaki yağ dokularını çekme işlemi olduğunu dile getiren Opr. Dr. Murat Bitgen, şu bilgileri verdi:

“Bu işlem bir kilo verdirme işlemi değildir. Karın, bacak ve meme operasyonları ile sıklıkla beraber uygulanmasının yanında bölgesel fazlalıkları olan hastalarda tek başına da uygulanabilmektedir. İşlemde ciltte çok küçük delikler açılarak yağ dokuları alınmaktadır. Herhangi bir iz olmamaktadır. Liposuction yapıldıktan sonra 6 hafta kadar korse giyilmesi gerekmektedir.

Karın germe (abdominoplasty) işlemi karındaki deri ve yağ fazlalıkları alınır. Bu işlem yapılırken karın duvarı da kuvvetlendirilerek karının daha düz olası sağlanır ve bel oyuğu artırılabilir. Böylece daha fit görünüm sağlanabilir. Hastanın muayene sonucuna göre mini ve tam karın germe olarak iki şekilde yapılabilir. Karın cildinde yırtıklarda varsa bunlarında büyük çoğunluğu operasyon sırasında çıkarılabilmektedir. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyonla dikiş izleri çamaşır altı seviyeye gizlenir. Hastaların 3 hafta kadar korse giymeleri gerekmektedir.

Meme küçültme operasyonlarında meme başı yeri yeniden planlanır ve memeden fazla dokular çıkarılarak şekillendirme yapılır. Meme dikleştirme ameliyatında hastanın kendi meme dokuları yeniden şekillendirilir. Bu şekilde yeterli büyüklük ve form sağlanamazsa silikon meme protezleriyle destekleme yapılabilir. Meme büyütme ameliyatlarında meme şekline ve hasta talebine bağlı yuvarlak ya da damla şeklindeki silikon protezler kullanılarak operasyon gerçekleştirilir.

Kol ve bacak germe işlemleri genellikle fazla miktarda kilo veren kişilerde uygulanır. Kol ve bacağın iç kısmına dikiş izleri gizlenerek fazla olan yağ ve cilt dokusu çıkarılır. Operasyondan sonra hastaların yaklaşık 6 hafta kadar korse giymeleri gerekmektedir. Erkek meme büyüklüğü (jinekomasti), özellikle yaz aylarında kozmetik olarak sıkıntı oluşturan bir rahatsızlıktır. Liposuction ile işlem gerçekleştirilebileceği gibi, bazı hastalarda meme yuvarlağının alt kısmından küçük bir kesi yapılarak da operasyon gerçekleştirilebilmektedir. Yaklaşık 1 saat süren bir operasyondur. İşlemden sonra 3 hafta kadar korse giyilmesi gerekmektedir.”

Opr. Dr. Murat Bitgen, vücut şekillendirme ameliyatlarının başarı ile Çorum Özel Hastanesi’nde yapıldığını da sözlerine ekledi.

