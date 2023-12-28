Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen askerler ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Öğle namazı öncesi Abdibey Camii’nde okutulan mevlid-i şerif programına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit programında Kur’an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dua edildi.

Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve dernek üyeleri namaz sonrası aziz şehitlerimiz için helva dağıttı.