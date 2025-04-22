İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum’daki barajların doluluk oranı ile ilgili bilgi veren DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, barajlardaki doluluk oranının yüzde 54’ten yüzde 36’ya kadar düştüğünü söyledi.

‘İçme suyu sıkıntısı yaşamayacağız ama sulamada ciddi sıkıntı yaşayacağımızı öngörüyoruz.’ diyen Yaroğlu; “Bu kapsamda Kuraklık İl Komisyonu oluşturduk. Gerekli kararlar alarak belediyelere, kaymakamlıklara, sulama birliklerine gönderdik. Özellikle sulama noktasında bazı sulamalarda kısıtlamaya gideceğiz, bazı sulamaları ise hiç yapmayacağız. O yüzden içmesuyu önceliğimiz. Bu sene içmesuyunda herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl ciddi bir yağış alırsak hem sulamada hem de içmesuyunda problem yaşamayı düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı

İŞTE ÇORUM’DAKİ BARAJLARDAKİ SON DURUM

Yenihayat Barajı yüzde19, Çorum Barajı yüzde 67, Alaca Barajı yüzde 19, Hatap Barajı yüzde 20, Koçhisar Barajı yüzde 10 ve Obruk Barajı yüzde 64