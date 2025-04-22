Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak Mahallesi’nde yapılması planlanan Gündüz Bakım Evi binası yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında toplanan ihale komisyonu tarafından, açık ihale usulüyle yapılan ihaleye 9 firma teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 24 milyon 300 bin TL olarak belirlenen proje kapsamında, 2667 ada 4 numaralı parselde yer alan 400 m² oturum alanı ve toplamda yaklaşık 800 m² inşaat alanına sahip modern bir bakım evi inşa edilecek.

Yeni yapılacak Gündüz Bakım Evi’nde; idari ofis, veli bekleme alanı, çok amaçlı salon, mutfak, yemek salonu, mescit ve 6 adet etkinlik sınıfı yer alacak.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, yüklenici firma kamuoyuna ilan edilerek inşaat çalışmalarına başlanacak.